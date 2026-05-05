Госавтоинспекция проверяет парковки для людей с ограниченными возможностями в Хабаровском крае

Сотрудники Госавтоинспекции Советско Гаванского района усиливают контроль за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Основная цель — пресечение случаев использования таких мест водителями без законных оснований, а также проверка содержания парковочных зон, сообщает госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инспекторы обращают внимание водителей на необходимость внесения автомобиля в Федеральный реестр инвалидов, если они претендуют на льготную парковку. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в любом ближайшем МФЦ.
Если право на льготу есть, но данные не загружены в реестр, парковка на специально выделенном месте повлечёт штраф и эвакуацию автомобиля. Контроль за соблюдением норм содержания самих парковочных зон возложен на организации и владельцев парковок — инспекторы проведут соответствующие проверки.
