Ученый рассказал, когда можно увидеть майские Аквариды

Это явление связано с обломками знаменитой кометы Галлея, которая возвращается к Солнцу раз в 76 лет. Ученый из пермского политеха Евгений Бурмистров объяснил, как Аквариды связаны с кометой Галлея, рассказал о существовании «двойника» этого потока и поделился советами по наблюдению за ним.
Майские Аквариды — один из двух метеорных потоков, вызванных кометой Галлея (1P/Галлея), наряду с октябрьскими Орионидами. Это уникальное явление, так как ни одно другое кометное тело не создает два регулярных «звездопада» в год.
«Хвостатая гостья прилетает во внутреннюю часть Солнечной системы лишь раз в 75−76 лет, следующее появление ожидается в 2061 году. За многие столетия при каждом сближении со светилом ледяное ядро кометы нагревалось и выбрасывало мелкие частицы пыли и льда, образовывая пылевой шлейф вдоль своей орбиты», — рассказывает эксперт ПНИПУ.
Когда Земля пересекает орбиту этого потока, мелкие частицы врезаются в атмосферу со скоростью десятки километров в секунду, сгорают и оставляют яркие следы — это и есть метеорный дождь.
Ожидается, что пик Акварид придется на ночь с 5 на 6 мая. Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы, когда созвездие Водолея поднимается выше всего. Ориентиром служит яркая звезда Альтаир в юго-восточной части неба. Рекомендуется наблюдать за областью вокруг нее. При ясном небе и отсутствии городских огней можно увидеть до 40 метеоров в час, и самые яркие из них будут заметны даже при луне.
Чтобы увидеть больше падающих звезд, нужно выбрать место вдали от городских огней, например в поле или на берегу водоема. Глазам потребуется около получаса, чтобы адаптироваться к темноте, поэтому в это время лучше не смотреть в телефон. Для наблюдения не нужно специальное оборудование, такое как телескопы или бинокли.