Вкус региона: от строганины и оленины до краба, икры и морских ежей

На Дальнем Востоке еда — это не просто дополнение к поездке, а один из главных способов понять регион. Здесь кухня складывается из четырех сильных линий: море с его свежими морепродуктами, тайга с дикоросами, северные традиции с их простотой и сытостью и близость Азии, которая влияет на вкусы и привычки.

Камчатский край

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Камчатка — это место, куда едут за вкусом океана в прямом смысле слова. Здесь не усложняют то, что и так идеально само по себе.

  • Краб — главный гастрономический символ региона. Камчатского краба вылавливают прямо у берегов, и часто его варят прямо на берегу сразу после вылова. Вкус у него такой плотный и чистый, что любые добавки кажутся лишними.
  • Красная рыба, например, лосось, нерка, кижуч — основа местной кухни. Ее солят, жарят, запекают, варят или едят практически сырой сразу после вылова.
  • Икра также не считается редким деликатесом. Ее едят с хлебом, добавляют к завтраку, а солят самым простым и быстрым способом, который местные называют «пятиминутка».
  • Гребешки, мидии, кальмары часто попадают на стол почти сразу после вылова. Их подают свежими или слегка обжаренными, чтобы сохранить текстуру и вкус.

Сахалинская область

Источник: VK Места

Сахалинская кухня формируется на стыке моря и азиатских традиций. Здесь важны и свежесть продукта, и то, как именно его подают — почти без лишнего, но с азиатской точностью.

  • Морепродукты считаются визитной карточкой региона. Устрицы, гребешки, морские ежи, крабы — все это добывают у берегов острова и часто подают практически без обработки.
  • Лагуна Буссе — одно из самых известных гастрономических мест Сахалина. Это природная лагуна с чистой водой, где выращивают устриц.
  • Острые салаты, маринованные овощи, морепродукты с перцем и чесноком — важная часть местной кухни. После переселения корейцев в XX веке на острове сформировалась своя гастрономическая традиция. В итоге, в Южно-Сахалинске такие блюда встречаются так же часто, как и классическая русская еда.

Республика Бурятия и Забайкальский край

Источник: VK Места

Кухня в этих регионах является продолжением кочевой жизни. Эта еда согревает, насыщает и дает силы.

  • Буузы — главное блюдо региона. Это крупные пельмени на пару с мясом и бульоном внутри.
  • Баранина — основа кухни. Ее варят, тушат, жарят на огне или готовят в казане. Вкус не перебивают специями и стараются сохранить само мясо и его насыщенность.
  • Наваристые супы и бульоны — еще одна часть повседневной еды. Простые по составу, но очень плотные, они хорошо подходят к климату и традиционному образу жизни.
  • Соленый чай с молоком кажется непривычным для приезжих. Его варят с солью, иногда добавляют масло или жир, и пьют не как напиток, а как полноценное сытное блюдо.

Республика Саха (Якутия)

Источник: VK Места

Якутская кухня сначала удивляет, а потом очень точно объясняет, как устроена жизнь на Севере.

  • Строганина — главное блюдо региона. Это тонко нарезанная замороженная рыба (чаще всего муксун, чир или нельма), которую подают сразу после нарезки и едят буквально ледяной.
  • Салат «Индигирка» сочетает рыбу, лук, соль и немного масла. Минимум ингредиентов, но вкус получается ярким за счет качества самой рыбы.
  • Оленина также является основой якутской кухни. Это мясо с плотным, чуть сладковатым вкусом, которое варят, сушат или готовят на огне. Специй почти не добавляют, чтобы сохранить естественный вкус.

Одно из лучших мест, чтобы попробовать все это в одном месте — этнокомплекс «Чочур-Муран» под Якутском. Здесь готовят традиционные блюда и показывают, как кухня связана с образом жизни в условиях вечной мерзлоты.

Еврейская автономная область

Источник: VK Места

Кухня ЕАО строится на сочетании локальных продуктов и культурных традиций. Здесь нет сложных рецептов, но есть яркие и запоминающиеся вкусы.

  • Дальневосточная рыба — основа многих блюд, ее жарят, варят уху и коптят. А за счет свежести вкус получается насыщенным сам по себе.
  • Папоротник — наверное самый характерный ингредиент региона. Его собирают в тайге весной, затем солят или маринуют. По вкусу он напоминает что-то между грибами и зеленой фасолью и часто появляется в горячих блюдах и закусках.
  • Таежные продукты — еще одна важная часть кухни. Брусника, голубика, кедровые орехи, грибы и травы добавляют естественную кислинку, сладость и аромат.
  • Домашние заготовки — отдельная культура. Соленья, варенья, сушеные грибы и ягоды делают на зиму, сохраняя вкус сезона.

Что нужно обязательно попробовать на Дальнем Востоке хотя бы один раз?

Даже если поездка короткая, на Дальнем Востоке стоит искать не универсальную ресторанную кухню, а местные продукты. На Камчатке и Сахалине — свежую рыбу, икру, краба, гребешков и морских ежей. В Бурятии и Забайкалье — буузы, баранину, бульоны и соленый чай с молоком. В Якутии — строганину и блюда из оленины. В ЕАО и южных районах Дальнего Востока — папоротник, таежные ягоды и рыбу горячего копчения.