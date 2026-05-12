Вкус региона: от строганины и оленины до краба, икры и морских ежей

Камчатский край
Пользователям Новостей Mail доступен специальный промокод MAILMESTA от сервиса VK Места. Он предоставляет скидку 10% на все экскурсии сервиса и действует до конца 2026 года. Ознакомиться с предложением и условиями можно здесь.
Камчатка — это место, куда едут за вкусом океана в прямом смысле слова. Здесь не усложняют то, что и так идеально само по себе.
- Краб — главный гастрономический символ региона. Камчатского краба вылавливают прямо у берегов, и часто его варят прямо на берегу сразу после вылова. Вкус у него такой плотный и чистый, что любые добавки кажутся лишними.
- Красная рыба, например, лосось, нерка, кижуч — основа местной кухни. Ее солят, жарят, запекают, варят или едят практически сырой сразу после вылова.
- Икра также не считается редким деликатесом. Ее едят с хлебом, добавляют к завтраку, а солят самым простым и быстрым способом, который местные называют «пятиминутка».
- Гребешки, мидии, кальмары часто попадают на стол почти сразу после вылова. Их подают свежими или слегка обжаренными, чтобы сохранить текстуру и вкус.
Сахалинская область
Сахалинская кухня формируется на стыке моря и азиатских традиций. Здесь важны и свежесть продукта, и то, как именно его подают — почти без лишнего, но с азиатской точностью.
- Морепродукты считаются визитной карточкой региона. Устрицы, гребешки, морские ежи, крабы — все это добывают у берегов острова и часто подают практически без обработки.
- Лагуна Буссе — одно из самых известных гастрономических мест Сахалина. Это природная лагуна с чистой водой, где выращивают устриц.
- Острые салаты, маринованные овощи, морепродукты с перцем и чесноком — важная часть местной кухни. После переселения корейцев в XX веке на острове сформировалась своя гастрономическая традиция. В итоге, в Южно-Сахалинске такие блюда встречаются так же часто, как и классическая русская еда.
Познакомиться со всем гастрономическим разнообразием области поможет маршрут «Вкус Южно-Сахалинска» от проекта «VK Места».
Республика Бурятия и Забайкальский край
Кухня в этих регионах является продолжением кочевой жизни. Эта еда согревает, насыщает и дает силы.
- Буузы — главное блюдо региона. Это крупные пельмени на пару с мясом и бульоном внутри.
- Баранина — основа кухни. Ее варят, тушат, жарят на огне или готовят в казане. Вкус не перебивают специями и стараются сохранить само мясо и его насыщенность.
- Наваристые супы и бульоны — еще одна часть повседневной еды. Простые по составу, но очень плотные, они хорошо подходят к климату и традиционному образу жизни.
- Соленый чай с молоком кажется непривычным для приезжих. Его варят с солью, иногда добавляют масло или жир, и пьют не как напиток, а как полноценное сытное блюдо.
Республика Саха (Якутия)
Якутская кухня сначала удивляет, а потом очень точно объясняет, как устроена жизнь на Севере.
- Строганина — главное блюдо региона. Это тонко нарезанная замороженная рыба (чаще всего муксун, чир или нельма), которую подают сразу после нарезки и едят буквально ледяной.
- Салат «Индигирка» сочетает рыбу, лук, соль и немного масла. Минимум ингредиентов, но вкус получается ярким за счет качества самой рыбы.
- Оленина также является основой якутской кухни. Это мясо с плотным, чуть сладковатым вкусом, которое варят, сушат или готовят на огне. Специй почти не добавляют, чтобы сохранить естественный вкус.
Одно из лучших мест, чтобы попробовать все это в одном месте — этнокомплекс «Чочур-Муран» под Якутском. Здесь готовят традиционные блюда и показывают, как кухня связана с образом жизни в условиях вечной мерзлоты.
Еврейская автономная область
Кухня ЕАО строится на сочетании локальных продуктов и культурных традиций. Здесь нет сложных рецептов, но есть яркие и запоминающиеся вкусы.
- Дальневосточная рыба — основа многих блюд, ее жарят, варят уху и коптят. А за счет свежести вкус получается насыщенным сам по себе.
- Папоротник — наверное самый характерный ингредиент региона. Его собирают в тайге весной, затем солят или маринуют. По вкусу он напоминает что-то между грибами и зеленой фасолью и часто появляется в горячих блюдах и закусках.
- Таежные продукты — еще одна важная часть кухни. Брусника, голубика, кедровые орехи, грибы и травы добавляют естественную кислинку, сладость и аромат.
- Домашние заготовки — отдельная культура. Соленья, варенья, сушеные грибы и ягоды делают на зиму, сохраняя вкус сезона.
Даже если поездка короткая, на Дальнем Востоке стоит искать не универсальную ресторанную кухню, а местные продукты. На Камчатке и Сахалине — свежую рыбу, икру, краба, гребешков и морских ежей. В Бурятии и Забайкалье — буузы, баранину, бульоны и соленый чай с молоком. В Якутии — строганину и блюда из оленины. В ЕАО и южных районах Дальнего Востока — папоротник, таежные ягоды и рыбу горячего копчения.