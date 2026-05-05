Аэропорт «Черемшанка» под Красноярском отремонтируют за 183 млн рублей

Победителю аукциона предстоит выполнить работы в семь этапов.

АО «Красавиапорт» объявило тендер на ремонт здания аэровокзала в аэропорту «Черемшанка» Красноярского края. Подрядчику предстоит не только выполнить строительные работы, но и разработать проектную и рабочую документацию с учётом федеральных норм.

Стартовая цена контракта — 183 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 21 мая.

Победителю аукциона предстоит выполнить работы в семь этапов. Срок окончания — 30 ноября 2027 года, а ввести объект в эксплуатацию нужно до 30 августа 2028-го.

Общая площадь ремонта: надземная часть — 1,4 тыс. кв. м, подземная — 897 кв. м. Подрядчику предстоит, в частности, разработать решения по прокладке кабелей, монтажу подвесных канализационных труб, замене диффузоров и обеспечению водоснабжения подвала.

Ранее мы сообщали, что красноярский «Биг-Бен» временно остановили из-за ремонта.