Аэропорт «Черемшанка» под Красноярском отремонтируют за 183 млн рублей

АО «Красавиапорт» объявило тендер на ремонт здания аэровокзала в аэропорту «Черемшанка» Красноярского края. Подрядчику предстоит не только выполнить строительные работы, но и разработать проектную и рабочую документацию с учётом федеральных норм.