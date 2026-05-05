Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сообщило, что средний возраст участников войны в Беларуси — 99 лет

570 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня Победы в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в стране, пишет БелТА.

— Сегодня у нас в стране проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны, из них 269 — это участники и инвалиды войны — те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в Красной армии, — сказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Отмечается, что средний возраст участников войны в Беларуси составляет 99 лет. Самому молодому — 92 года, самой возрастной участнице — 106 лет.

— Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, у нас насчитывается 250 человек. Это фактически 40% от всех долгожителей в стране, — рассказала Артеменко.

Ранее Белстат раскрыл реальные данные о рождаемости в Беларуси.

Прочитайте, что можно и что нельзя делать белорусам на кухне в многоэтажке: замена газа на электрику, дополнительная дверь на балкон, чистка вентшахт, срок 10−14 лет для плит.

И мы писали, что произошло в Бресте, где слышали громкий звук поздно вечером 4 мая.