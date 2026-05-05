Минтруда сообщило, что средний возраст участников войны в Беларуси — 99 лет

Накануне Дня Победы в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в стране, пишет БелТА.
— Сегодня у нас в стране проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны, из них 269 — это участники и инвалиды войны — те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в Красной армии, — сказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.
Отмечается, что средний возраст участников войны в Беларуси составляет 99 лет. Самому молодому — 92 года, самой возрастной участнице — 106 лет.
— Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, у нас насчитывается 250 человек. Это фактически 40% от всех долгожителей в стране, — рассказала Артеменко.
