Названы лидеры регионального этапа олимпиады «Умники и умницы»

В Калининграде прошли съемки гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы», игра была приурочена к 250-летию со дня основания Большого театра. В заключительный тур вышли 45 10-классников: 9 — в статусе агонистов и 36 — в статусе теоретиков.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, абсолютным победителем регионального этапа олимпиады стал ученик гимназии № 40 имени Юрия Гагарина Калининграда Тимофей Сабристов.
В числе призеров оказались Алексей Блошинский из лицея № 1 Балтийска, Вадим Бухвалов из гимназии № 1 Калининграда, Алина Епифанцева из школы № 24 имени героя России подполковника Чебнева, Полина Яровенко из Школы будущего поселка Большое Исаково, Андрей Соболь из филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, Алеся Козинец из Православной гимназии и Александр Болховской из гимназии № 40 имени Гагарина.
Победитель и четыре призера по приглашению профессора, завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрия Вяземского представят Калининградскую область на федеральной игре «Умники и умницы».