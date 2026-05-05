Более двух тысяч мешков мусора собрали бойцы Трудового отряда в Красноярске

В Красноярске подвели итоги работы Трудового отряда главы города за апрель. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. За месяц подростки собрали 2016 мешков мусора и сняли около 7 тысяч объявлений с остановок и фонарных столбов. Всего на территории разных районов города работали 17 мобильных бригад. Фото: admkrsk.ru Помимо благоустройства, трудотрядовцы занимались социальными проектами. Так, в Железнодорожном районе работала ИТ-бригада, которая обучила компьютерной грамотности 126 пенсионеров. Участники освоили работу с онлайн-сервисами, включая Госуслуги, мессенджеры, банковские приложения и запись к врачу. Фото: admkrsk.ru Добавим, что за две недели в рамках акции «Дай лапу, друг» удалось собрать более 200 килограммов корма для животных, а также пеленки, лежанки и другие необходимые вещи. Все это ребята передали в приюты для бездомных животных.