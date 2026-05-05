Семья с тремя приёмными детьми осталась без пособия из-за сбоя в НСО

В Новосибирской области 5 мая уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко сообщила, что семья с тремя приёмными детьми из деревни осталась без пособия из-за сбоя в базе данных.
«Вы не дали нам потерять этих детей. Для них мы — последний шанс», — сказали приёмные родители.
Деньги нужны были на ЖКХ и зимнюю одежду. После обращения к омбудсмену ошибку исправили, задолженность компенсировали. Семью включили в программу сопровождения.
