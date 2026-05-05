Объем выданных автокредитов в Прикамье увеличился на 17%

Как ранее сообщало НБКИ, в марте 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в Пермском крае 6,27 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14,1%.Средний размер выданного автокредита в Прикамье составил в феврале 2026 года 1,36 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го этот показатель вырос на 16,2% — тогда он составлял 1,17 млн руб.