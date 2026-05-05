Прокуратура направила в суд дело о незаконном образовании юрлиц в Биробиджане

Жительница Биробиджана предстанет перед судом по обвинению в незаконном образовании юридических лиц. Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Следствие установило, что в июне 2025 года женщина получила предложение от руководителя коммерческой фирмы стать учредителем двух организаций за денежное вознаграждение. При этом она не планировала участвовать в финансово хозяйственной деятельности и управлении компаниями. Обвиняемая предоставила свой паспорт и комплект необходимых документов, что позволило внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о регистрации двух ООО с подставным учредителем и директором.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Параллельно продолжается расследование в отношении второго фигуранта дела.
