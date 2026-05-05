Жители Новосибирска на набережной увидели уткок в мусоре и «плывущую» лестница

Сейчас в Новосибирске настоящая весна. Всё вокруг цветёт и пахнет, листья ещё маленькие, но уже добавляют зелени. Горожане потянулись на набережную — кто гулять, кто заниматься спортом, кто просто дышать свежим воздухом. Однако весенняя набережная предстала перед корреспондентом Om1.ru Новосибирск двумя совершенно разными мирами.
Мир оптимиста: краски, спорт и счастливые голоса.
Если прийти на набережную в хорошем настроении, она встречает яркими красками и жизнерадостными людьми. Цветут цветы, школьники приехали на экскурсию и фотографируются, парочки гуляют за ручку и мило общаются на лавочках.
Люди верят: в здоровом теле — здоровый дух. Мужчины бегают и катаются на велосипедах, а бабушки, к всеобщему удивлению, катаются на роликах. Мир полон жизни и прекрасных красок весны. Смотришь на это — и сердце радуется, настроение поднимается, жизнь наполняется счастьем. Особенно когда слышишь, как маленькие голоса радостно восклицают: «Мама, смотри, цветочки!».
Мир пессимиста: тлен, развал и разруха.
Но если прийти на набережную в грустный период жизни, чтобы взбодриться и наполниться яркостью, взгляд может зацепиться за совершенно другие вещи. Набережная пессимиста выглядит как кромешный тлен.
Плитка поехала. В асфальте зияют огромные ямы. Лестница «поплыла», всё перегорожено и разваливается. Один из мужчин с коляской из-за отсутствия пандуса вынужден нести ребёнка вместе с коляской на руках несколько пролётов. Это замечают и обычные горожане. Две девушки, глядя на происходящее, с горечью заметили:
— Недавно всё это делалось, ремонтировалось — и опять всё развалено. Что я могу сказать? Как делалось — такой и результат.
Вода, мусор и официальное предупреждение.
Вода в Оби поднялась выше обычного. Она наполнена щепой и бревнами. Об этом, кстати, предупреждала мэрия. С 22:30 1 мая до 02:30 2 мая через плотину Новосибирской ГЭС планировался пропуск плавающей древесины — путём открытия одного из затворов.
В мэрии тогда предупредили: плавающая древесина представляет серьёзную угрозу для маломерных судов, лодок и катеров. Судоводителям рекомендовали вообще отказаться от выхода на воду 2 мая. Кроме того, бревна могут быть опасны и для отдыхающих на берегу. Жителей просили быть осторожными и не оставлять детей без присмотра у воды.
Но вместе с деревом к берегам набережной приплыли бутылки, пластиковые пакеты, фантики — кучи мусора. И среди всего этого плавают утки.