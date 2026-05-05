Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони урегулировали судебный спор, связанный со съемками фильма «Все закончится на нас» 2024 года. Мировое соглашение было заключено за две недели до начала федерального судебного процесса. Детали соглашения стороны не раскрывают. Об этом сообщает The Guardian.
Представители обеих сторон выпустили совместное заявление, в котором объявили о решении завершить конфликт:
«Конечный продукт — фильм “Все закончится на нас” — остается предметом гордости для всех, кто над ним работал. Мы стремимся привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и оказать значимую помощь пострадавшим — и не только им.
Мы признаем, что этот процесс был сопряжен с трудностями, и понимаем, что опасения, высказанные Блейк Лайвли, заслуживают внимания. Мы убеждены: на рабочем месте не должно быть неуважительного поведения или токсичной атмосферы. Мы надеемся, что это соглашение закроет конфликт и все его участники смогут двигаться дальше — с уважением друг к другу, в том числе в Сети", — говорится в совместном заявлении.
С чего началось противостояние Блейк Лайвли и Джастина Бальдони
Фильм «Все закончится на нас» был снят по одноименной книге Колин Гувер. Блейк Лайвли в нем играет главную героиню, она же стала одним из продюсеров ленты. Постановщик картины Джастин Бальдони сыграл главную мужскую роль.
Конфликт начался в декабре 2024 года. Тогда Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей атмосферы на съемочной площадке. В ее жалобе говорится, что Бальдони и генеральный директор его продюсерской компании Wayfarer Джейми Хит вели себя «неподобающим образом» с ней и другими актерами во время съемок фильма. Актриса также утверждала, что Бальдони пытался организовать против нее клеветническую кампанию и что его поведение нанесло ей и ее семье «серьезный эмоциональный вред».
Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс встретились с Бальдони, Хитом и другими продюсерами, чтобы обсудить список требований «по устранению враждебной рабочей обстановки», которая едва не сорвала производство фильма. Все стороны согласились выполнить требования и следовать тому, что обсуждалось на встрече. Однако, как утверждала Лайвли, перед выходом фильма Бальдони и Хит наняли эксперта по связям с общественностью, чтобы испортить ее репутацию. Согласно жалобе, они раздували негатив о ней в социальных сетях.
После того как Лайвли обвинила Бальдони в харассменте, его лишили недавно присужденной премии «За мужество и сострадание в защите интересов женщин и девочек». Организация объяснила, что поведение Бальдони «противоречит ценностям Vital Voices и духу премии».
Бальдони отверг обвинения и подал встречный иск о защите чести и достоинства на $400 млн — против Лайвли и Райана Рейнольдса. В иске он утверждал, что супруги целенаправленно пытались уничтожить его репутацию, чтобы захватить контроль над фильмом, и обвинял их в вымогательстве. Параллельно Бальдони подал иск на $250 млн против газеты The New York Times за статью, в которой подробно описывалась предполагаемая «машина по распространению слухов». В июне 2025 года суд отклонил этот иск.
Тогда же Лайвли решила отозвать иски о причинении эмоционального вреда. По словам адвокатов Бальдони, Лайвли пошла на этот шаг после того, как они запросили доступ к ее медицинским документам. Речь шла о психиатрических и терапевтических заключениях, которые могли бы подтвердить или опровергнуть ее слова о пережитом эмоциональном стрессе.
В апреле 2026 года суд отклонил большинство исков Лайвли против Бальдони, сняв 10 из 13 обвинений, в том числе в домогательствах, сговоре и клевете. Три иска — о нарушении условий контракта, мести и пособничестве в мести — так и не дошли до суда.