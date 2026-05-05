В ростовской школе выявили два положительных результата проб туберкулеза

В Ростове-на-Дону выявили два положительных результата на туберкулез среди учащихся школы № 61. Информацию официально подтвердили в правительстве Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным властей, в феврале и марте в образовательном учреждении провели плановое обследование учащихся 6 и 10 классов на туберкулезную инфекцию методом диаскинтеста. У двух обучающихся были выявлены положительные пробы, детей направили на дополнительное обследование в медицинские учреждения. С конца марта 2026 года они не посещают школу.

После выявления положительных результатов в здании провели дезинфекцию. На данный момент обследование прошли все ученики 6 и 10 классов, а также все сотрудники школы, заболевших не выявлено. Школа № 61 работает в штатном режиме.

Отмечается, что остальные классы проверяются Роспотребнадзором в плановом порядке по утвержденному графику.