Движение как часть пути: от треккинга по сопкам до моря и фьордов

Восхождения на вулканы — визитная карточка региона. Авачинская сопка и вулкан Горелый подходят даже д ля новичков. Подъем занимает несколько часов, а на вершине открываются виды на Тихий океан и цепь соседних вулканов. Более сложные маршруты — Толбачик или Мутновский — это уже кратеры, фумаролы и огромные лавовые поля, где ландшафт выглядит почти неземным.

Треккинг проходит через долины, пепловые склоны и застывшие лавовые потоки. Маршруты к подножию вулканов и в районе кальдеры Узона дают ощущение, что земля здесь до сих пор «живая»: из-под нее выходит пар, а поверхность меняется буквально на глазах.

Вертолетные экскурсии — один из с амых зрелищных способов увидеть Камчатку. Так добираются до Долины гейзеров и Курильского озера, где летом можно наблюдать медведей. Только с воздуха по-настоящему удается осознать масштаб региона: десятки вулканов, кратеры и пустые пространства без дорог.

Фрирайд зимой превращает Камчатку в одну из самых необычных точек для катания. Спуски идут по нетронутому снегу, а на фоне — океан и вулканы, что само по себе редкость для горных регионов.

Термальные источники — еще одна причина ехать сюда. В Паратунке или у подножия вулканов можно искупаться в горячей воде, когда вокруг снег или холодный ветер.