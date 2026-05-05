Что известно об ударах ВСУ по Чебоксарам

5 мая 2026 года столица Чувашии подверглась серии атак со стороны украинских вооруженных сил. Руководитель республики Олег Николаев призвал граждан сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и ни в коем случае не приближаться к обломкам беспилотников, сообщая о них по номеру 112.
Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов уточнил, что в результате налета повреждено одно из зданий в городе. В связи с обострением обстановки в штабе обсуждается возможность введения режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Для помощи жителям на базе школ № 1 и № 57 развернуты пункты временного размещения, где организовано питание, а также оказаны медицинская и психологическая помощь.
Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил о временных ограничениях на движение транспорта и пешеходов и призвал горожан заранее планировать маршруты. Глава города подчеркнул, что меры будут действовать до тех пор, пока экстренные службы не завершат работу на местах.
Городские школы переведены на дистанционный формат обучения, родителям рекомендовано оставить детей дома и воздержаться от посещения детских садов. Граждан просят не подходить к окнам и балконам, а также минимизировать передвижение по городу до официального объявления об отбое угрозы атаки БПЛА.
По данным СК, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие.