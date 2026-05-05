Утвержден проект планировки территории для Восточного обхода Нижнего

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект планировки территории для строительства Восточного обхода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проект включает в себя три этапа: реконструкцию дороги в деревне Никульское, обновление участка набережной Гребного канала и строительство новой трассы с двухуровневой развязкой над дорогой Нижний Новгород — Кстово. Специалисты выбрали оптимальный вариант трассы из пяти возможных, предусмотрев установку шумозащитных экранов и систем очистки ливневых стоков для защиты жилой застройки.
Необходимость строительства Восточного обхода вызвана высокой загрузкой федеральных трасс М-7 и Р-158, а также Борских мостов.
