Утвержден проект планировки территории для Восточного обхода Нижнего

Документация касается участка возле деревни Никульское и включает в себя строительство новых развязок и шумозащитных экранов.

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект планировки территории для строительства Восточного обхода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект включает в себя три этапа: реконструкцию дороги в деревне Никульское, обновление участка набережной Гребного канала и строительство новой трассы с двухуровневой развязкой над дорогой Нижний Новгород — Кстово. Специалисты выбрали оптимальный вариант трассы из пяти возможных, предусмотрев установку шумозащитных экранов и систем очистки ливневых стоков для защиты жилой застройки.

Необходимость строительства Восточного обхода вызвана высокой загрузкой федеральных трасс М-7 и Р-158, а также Борских мостов.

Ранее сообщалось, что дорогу с мостом через Кишу будут ремонтировать в Нижегородской области.