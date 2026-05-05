Новый анализатор делает 400 тестов в час в больнице под Новосибирском

В Искитимскую центральную районную больницу поставили новый биохимический анализатор, который способен обрабатывать 400 проб в час. Оборудование помогает местным врачам проводить полный набор исследований по 29 разным показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
Аппарат работает на реактивах, которые выпускают в наукограде Кольцово. В машину можно загрузить до ста образцов одновременно.
Заведующая лабораторией Ирина Шипилова рассказала, что с появлением нового оборудования выросла не только скорость, но и точность анализов. Все исследования для жителей Искитима и соседних сел делают бесплатно по полису ОМС.