Новый анализатор делает 400 тестов в час в больнице под Новосибирском

Оборудование помогает местным врачам проводить полный набор исследований.

Источник: Комсомольская правда

В Искитимскую центральную районную больницу поставили новый биохимический анализатор, который способен обрабатывать 400 проб в час. Оборудование помогает местным врачам проводить полный набор исследований по 29 разным показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Аппарат работает на реактивах, которые выпускают в наукограде Кольцово. В машину можно загрузить до ста образцов одновременно.

Заведующая лабораторией Ирина Шипилова рассказала, что с появлением нового оборудования выросла не только скорость, но и точность анализов. Все исследования для жителей Искитима и соседних сел делают бесплатно по полису ОМС.