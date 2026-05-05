В ночь на 6 мая пермяки увидят звездопад Эта-Аквариды

Звездопад Эта-Аквариды — наследие кометы Галлея — можно будет увидеть в Пермском крае в ночь на 6 мая, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.
Майские Аквариды — один из двух метеорных потоков (наряду с октябрьскими Орионидами), порождённых кометой Галлея. Это уникальная особенность: ни одно другое родительское тело не даёт Земле два регулярных звездопада в год.
Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет пика в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землёй раз в 76 лет.
Название потока происходит от звезды Эта в созвездии Водолея, рядом с которой находится радиант — точка, откуда визуально вылетают метеоры. Ожидается, что в пик можно будет увидеть до 40 падающих звёзд в час.
Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы, когда созвездие Водолея поднимается выше всего. Ориентиром может служить яркая звезда Альтаир в юго-восточной части неба. Наблюдать лучше за городом, вдали от огней, на поле или у водоёма.
«Глазам потребуется около получаса, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому в это время не стоит смотреть в экран телефона. Для наблюдения специальное оборудование — телескопы и бинокли не понадобятся», — говорит Евгений Бурмистров.