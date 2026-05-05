Жителей Воскресенска приглашают принять участие в акции «Сад памяти»

Мероприятие Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» состоится 6 мая в Лопатинском микрорайоне Воскресенска, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Подобные события организуют при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Площадкой проведения акции станет участок улицы Светлой вдоль домов № 1−7. Для озеленения выбрали саженцы дерена, которые быстро приживаются и неприхотливы в уходе. Сбор участников начнется в 09:30, а само мероприятие — в 10:00. Высадка новых деревьев позволит сохранить память о защитниках нашей Родины.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.