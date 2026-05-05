Улицы Минска перекроют из-за репетиций торжественных мероприятий

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Некоторые участки столичных дорог перекроют 6 и 7 мая в связи с проведением репетиций торжественных мероприятий, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Движение транспорта будет ограничено возле монумента Победы 6 мая с 12:00 до 13:30, а также 7 мая с 18:30 до 20:00.

Речь идет о следующих участках улично-дорожной сети: по проспекту Независимости от улицы Купалы до улицы Козлова, по улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, по улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной.

В ГАИ уточнили, что движение транспорта на этих участках дорог будет ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Праздничные мероприятия

Ранее в Мингорисполкоме сообщали, что основные события праздничных мероприятий ко Дню Победы пройдут в столице 9 и 10 мая.

Главной праздничной локацией станет территория у Дворца спорта (пр. Победителей, 4). Здесь 9 мая с 12:00 до 23:00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы!». Отдельная программа запланирована в Лошицком усадебно-парковом комплексе, где пройдет историческая реконструкция-квест «Школа молодого бойца».

Праздничный фейерверк начнется 9 мая в 23:00 сразу на шести площадках города: в сквере «Старостинская слобода», парке имени Уго Чавеса, парке имени Павлова, микрорайоне Дрозды (набережная), возле «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки Беларуси.