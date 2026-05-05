Грызлов: советский народ понес самые большие потери в годы ВОВ

«Я думаю, что мы все понимаем, что победу в Великой Отечественной войне одержал советский народ. И то, что сегодня представители всех стран СНГ присутствовали здесь, на Аллее Дружбы, возложили цветы в память о тех войнах, которые принесли нам победу, это дорогого стоит», — отметил российский дипломат.
Руководитель посольства РФ напомнил, что Великая Отечественная война унесла 27 миллионов жизней советских граждан. И это самые большие потери во время этой войны.
«Мы понимаем, что мы народ победителей. Нам предстоит и в наше время, когда проявились ростки неонацизма, можно даже говорить фашизма, и не только на Украине, но и в других странах Западной Европы, мы обязаны одержать победу. И специальная военная операция, которая проводится Россией, должна завершиться победой, мы в это безусловно верим», — заявил Грызлов.