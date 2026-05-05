Школы в Хайбуллинском районе Башкирии получили новое учебное оборудование

Новым учебным оборудованием при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» оснастили школы в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципалитета.
Современный инвентарь будут использовать во время уроков по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). В частности, на новом манекене АК-74 школьники смогут освоить технику неполной сборки и разборки оружия. Также они будут детально изучать устройство автомата. А на примере специального манекена-тренажера ребята научатся оказывать первую помощь: проводить сердечно-легочную реанимацию, делать искусственное дыхание, останавливать кровотечение и накладывать повязки. Еще для практической работы в школу приобрели общевойсковые защитные костюмы и противогазы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.