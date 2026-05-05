В приморском городе Находке благоустроят 2 общественных пространства

Сквер «Панорамный» на Лебединой сопке и «Парк света» на территории Дворца культуры моряков облагородят в городе Находке Приморского края. Создание комфортной среды проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в сквере «Панорамный» обустроят более 2 км прогулочных троп, рельефы, уклоны и лестницы. Завершить обновление этой территории намерены уже в июле. Оттуда будет открываться вид на озера Соленое и Лебединое и набережную реки Каменки. Помимо работ по благоустройству, специалисты проведут там реконструкцию звонницы «Скорбящая мать».
Также сейчас подрядчик преображает «Парк света». В нем предусмотрены прогулочные зоны, площадка для посетителей с питомцами, места отдыха с качелями и лавочками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.