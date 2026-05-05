В приморском городе Находке благоустроят 2 общественных пространства

Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в сквере «Панорамный» обустроят более 2 км прогулочных троп, рельефы, уклоны и лестницы. Завершить обновление этой территории намерены уже в июле. Оттуда будет открываться вид на озера Соленое и Лебединое и набережную реки Каменки. Помимо работ по благоустройству, специалисты проведут там реконструкцию звонницы «Скорбящая мать».