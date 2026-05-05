Самарская Третьяковка примет участие в Ночи музеев

Самарский филиал Третьяковской галереи присоединится к акции «Ночь музеев» и посвятит программу своей новой выставке «Состояние потока. Волга в русском искусстве». Мероприятия пройдут во дворе филиала и на «Летней кухне».
«В этот вечер в музее будут говорить о жизни на реке, речных практиках, судоходстве и о связи Волги и искусства. Все участники смогут посмотреть новую выставку. Весь вечер во дворе будет звучать музыка и проводиться различные мастер-классы», — рассказали в пресс-службе учреждения.
В 19:00 начнут работать зоны мастер-классов и речной станции «Береговая». В 19:10 — 20:30 состоится музыкально-лекционная программа. В 20:30 — 20:50 предусмотрена перформативная тренировка по гребле от Ксении Загайновой.
В 20:50 — 22:10 можно будет послушать живые выступления музыкантов The Blessed Tiger и Павла Куприянова. В 22:10 — 22:40 запланированы выступление хора и коллективный хоровод. В 23:00 программа завершится. Продажа билетов уже открыта.