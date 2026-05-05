В Тамбове комитет предпринимательства и туризма возглавила Елена Малышкина

Комитет развития предпринимательства и туризма в администрации Тамбова возглавила Елена Малышкина. Ранее пост занимала Ольга Семенкова. Об этом сообщил глава города Михаил Косенков на оперативном совещании.

Источник: Коммерсантъ

Госпожа Малышкина работала руководителем управления по развитию молодежного предпринимательства в Тамбовском государственном университете имени Державина. Впоследствии она занимала должность проректора по воспитательной работе и молодежной политике в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ»). Является кандидатом экономических наук.

По словам мэра, теоретический и практический опыт Елены Малышкиной, накопленный в университетской среде в сфере туризма и развития предпринимательства, позволит масштабировать эти компетенции на уровень всего города.

Вчера стало известно, что предприниматели Тамбовской области привлекли 1,5 млрд руб. через поручительство за год.