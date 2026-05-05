В Калининграде разрешили построить магазин в зелёной зоне на улице Гагарина. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Разрешение выдали ООО «ТЦ Гагаринский». Компания будет строить магазин на участке с кадастровым номером 39:15:132607:674. Его площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метров. На территории, которая располагается вдоль Гагаринского ручья, растут взрослые деревья. В довоенное время здесь находился парк. Разрешение на строительство действует до 21 марта 2027 года.
В документах на сайте правительства не указаны характеристики нового объекта. В марте 2025 года власти стали скрывать эту информацию.
На сайте администрации Калининграда опубликован согласованный проект компенсационного озеленения для территории на улице Гагарина. Согласно документу, для строительства магазина потребуется вырубка 149 деревьев — ольхи, ивы, клёны, вязы и другие. Взамен обещают высадить новые растения. Озеленение проведут на улице Куйбышева. Там появятся 102 граба и два клёна.
По данным аналитического сервиса Seldon.basis, ООО «ТЦ Гагаринский» зарегистрировано в Калининграде в 2025 году. Генеральным директором и одним из учредителей является Станислав Перевертун. Совладелец компании — депутат Горсовета Виталий Плавский.
Ранее земля на улице Гагарина принадлежала компании «Вест Инвест» и предназначалась под парковку. В 2021 году её переводили в зону озеленённых территорий, где запрещается строительство. Однако владелец участка смог оспорить решение. Недвижимость вернули в коммунально-складскую зону, которая подходит, в том числе, для размещения коммерческих объектов и зданий общественно-делового назначения.
Согласно информации на портале VisitPrussia, в довоенный период территория относилась к Кальтхофскому парку, который также называли парком Кляйста. Он появился в начале ХХ века и отличался интересной планировкой, каскадом прудов, старыми липами и дубами. Площадь зелёной зоны составляла более четырёх гектаров.
Бертольд Кляйст был меценатом, поэтом и владельцем поместья Кальтхоф. В 1905 году он передал городу парковую территорию.