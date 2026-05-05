Исторические парки «Россия — Моя история» присоединяются к Всенародному проекту «Лица Победы»

Главная цель проекта — сохранение памяти о подвиге советского народа.

Источник: Время

Исторические парки «Россия — Моя история» совместно с Музеем Победы запускают работу по сбору семейных историй Героев Великой Отечественной войны в 26 регионах страны.

Проект «Лица Победы» (0+) направлен на сохранение памяти о подвиге советского народа: о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил блокаду, оккупацию, концлагеря и внес свой вклад в Великую Победу.

Жители регионов смогут рассказать о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны и всех, чьи судьбы связаны с военным временем. Собранные истории, фотографии и документы будут переданы во Всенародный исторический проект «Лица Победы».

Каждая история станет частью народной летописи о Великой Победе, будет постоянно храниться и транслироваться в стенах Музея Победы. Участие в проекте — это возможность сохранить память о героях своей семьи и передать ее будущим поколениям.

Заполнить форму можно по данной ссылке или на официальном сайте проекта «Лица Победы».

Напомним, что «Фронтовые бригады» волонтеров поздравят (0+) нижегородских ветеранов с Днём Победы.