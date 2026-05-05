Минобрнауки: городская пыль в Москве бывает наиболее вредна летом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Городская пыль в Москве вреднее всего в летний период — к такому выводу пришли специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) в ходе геоэкологического исследования, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН провели исследование сезонного изменения состава городской пыли Москвы. Обнаружено, что наибольшая степень загрязнения и наиболее высокий потенциальный экологический риск характерны для летней городской пыли Москвы, за которой следуют осенняя и весенняя пыль», — отметили в пресс-службе.
Образцы городской пыли отбирались весной, летом и осенью. Было обнаружено, что весной в пыли особенно проявляются сера, кальций и вольфрам, летом — кадмий, свинец, висмут, медь и сурьма, а осенью — кроме меди, висмута и сурьмы, также молибден и цинк.
«Выявленные различия в степени потенциальной опасности и уровне загрязнения исследуемых образцов пыли могут быть отнесены, главным образом, к изменению антропогенной нагрузки мегаполиса на окружающую среду. Независимо от времени года образцы пыли демонстрируют потенциальные неканцерогенные риски для детей, а также потенциальные канцерогенные риски для всех возрастных групп населения», — отметил старший научный сотрудник лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН Александр Иванеев.
Полученные результаты, по мнению ученых, указывают на необходимость проведения регулярных геоэкологических исследований городской пыли Москвы. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ и Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале «Геохимия»/ «Geochemistry International».