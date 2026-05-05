В Артемовских лугах засняли брачные танцы чомг

Танец начинается с того, что самец и самка отплывают в разные стороны и ныряют за угощениями друг для друга. Потом они устремляются навстречу с растопыренными бакенбардами и рожками на головах. После того, им удалось произвести первое впечатление на партнёра, чомги машут крыльями, принимают на воде вертикальное положение и, вытянув шеи, танцуют. Далее птицы обмениваются подарками в виде веточек и водорослей, которые они достали при нырянии. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лебедь, оставшийся зимовать в Сормовском парке Нижнего Новгорода, в порядке.