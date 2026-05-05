В Волгоградской области с 20 мая в жару запретят проезд большегрузов

С 20 мая по 31 августа 2026 года в Волгоградской области вводится ограничение на проезд большегрузных транспортных средств по региональным и межмуниципальным дорогам. Меры, как и в предшествующие годы, будут действовать в период с 10−00 до 22−00 ч. при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, пояснили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.