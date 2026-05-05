В Волгоградской области с 20 мая в жару запретят проезд большегрузов

С 20 мая по 31 августа 2026 года в Волгоградской области вводится ограничение на проезд большегрузных транспортных средств по региональным и межмуниципальным дорогам. Меры, как и в предшествующие годы, будут действовать в период с 10−00 до 22−00 ч. при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, пояснили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.
В ведомстве отметили, что подобные меры предпринимаются для сохранения региональных и межмуниципальных дорог от деформации, а также в целях безопасности участников дорожного движения.
Напомним, как ранее сообщалось, в Волгограде также запретят движение большегрузов по дорогам города с 00.00 ч.8 мая по 00.00 ч. 10 мая. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.