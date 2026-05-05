В России изменили порядок сдачи экзаменов на водительские права

Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, — тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля над автомобилем. Решение будет приниматься на основании данных о наличии противопоказаний, установленных в соответствии с действующим перечнем Минздрава. Запрет не будет пожизненным. Если здоровье восстановится и это подтвердит медицинская комиссия, то человек сможет получить водительские права обратно. Кроме того, перед окончательным аннулированием существует процедура уведомления и возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование.