В России изменили порядок сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России утвердило поправки к правилам проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Как следует из обновленных правил, практический экзамен на права будут назначать не позднее чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теории отводилось до шести месяцев.
Если кандидат не сумеет сдать вождение в течение шести месяцев, ему предстоит повторная проверка теории. Ее проведут не позднее чем через 30 дней после истечения этого срока. При этом у гражданина остается возможность перенести даты испытаний, подав соответствующее заявление в подразделение Госавтоинспекции.
В правилах также закреплены новые основания для прекращения экзамена. В частности, испытание будет остановлено при использовании средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов. В таких случаях результаты могут быть аннулированы, а повторная попытка станет возможной только через год.
Кроме того, с 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» кандидаты смогут не предоставлять медицинскую справку, если данные о ней содержатся в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако если срок действия заключения истечет в период между подачей заявления и выдачей прав, процедура будет приостановлена.
Предъявление водительских прав через мессенджер «Макс»
Правительство России предложило разрешить предъявление водительских прав и регистрационных документов на авто в электронном виде через мессенджер «Макс». Проверка будет осуществляться через QR-код с верификацией данных на «Госуслугах».
Инициатива предполагает внесение изменений в ПДД и приравнивание электронного формата к бумажным документам. В «Максе» для этого используется сервис «Цифровой ID», где уже доступны электронные версии ряда документов.
Согласно проекту постановления правительства, данные можно будет показывать в виде двухмерного штрихкода, который будет сверяться с базой на портале «Госуслуги». Для этого планируется внести изменения в Правила дорожного движения, приравняв такой способ к предъявлению бумажных документов.
Новые основания для лишения водительских прав
В России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, — тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля над автомобилем. Решение будет приниматься на основании данных о наличии противопоказаний, установленных в соответствии с действующим перечнем Минздрава. Запрет не будет пожизненным. Если здоровье восстановится и это подтвердит медицинская комиссия, то человек сможет получить водительские права обратно. Кроме того, перед окончательным аннулированием существует процедура уведомления и возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование.
Ожидается, что нововведения снизят аварийность на дорогах.
Штраф за громкую музыку в машине
За громкую музыку из автомагнитолы может грозить штраф за нарушение законодательства в обеспечении тишины и покоя граждан. Об этом напомнил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
За подобные действия с 23:00 до 7:00 человека может ждать предупреждение или административное взыскание в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. При этом время, в которое нельзя шуметь, каждый субъект Российской Федерации устанавливает сам.