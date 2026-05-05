Власти выделяют 20 млн рублей на благоустройство сквера на улице Фрунзе

Сквер на Фрунзе в Калининграде планируют благоустроить — подрядчика уже ищут. По данным мэрии, на работы выделено почти 20 млн руб. Срок исполнения контракта — три месяца.
Задача — убрать разрушенное старое покрытие дорожек и замостить новой плиткой, поставить 10 скамеек с урнами.
Также — проложить электрокабель, подключить 22 фонаря, архитектурно подсветить 4-метровые качели, высадить 7 сакур и 120 метров живой изгороди.
