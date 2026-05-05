В ростовской школе выявлены два случая положительных проб на туберкулёз

Правительство Ростовской области подтвердило, что у двух учащихся школы № 61 Ростова‑на‑Дону выявлены положительные результаты Диаскинтеста — кожного теста для выявления туберкулёзной инфекции. С конца марта 2026 года эти ученики не посещают занятия: они направлены на дополнительное медицинское обследование.
В феврале—марте 2026 года в школе проводилось плановое обследование учащихся 6‑х и 10‑х классов методом Диаскинтеста (аналогичен пробе Манту). У двух обучающихся зафиксированы положительные пробы. Важно отметить, что положительная реакция (покраснение и отёк в месте укола) не является окончательным диагнозом — она может быть вызвана аллергией или случайным расчёсыванием. В таких случаях назначаются дополнительные обследования.
Меры, принятые в образовательном учреждении: проведена дезинфекция помещений; обследованы учащиеся 6‑х и 10‑х классов, а также весь персонал школы — новых случаев заболевания не выявлено; ученики остальных классов проходят проверку в плановом порядке под контролем Роспотребнадзора.
Школа № 61 продолжает работать в штатном режиме.