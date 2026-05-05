В Воронеже открыли «тёплую» выставку Светланы Зиненко

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского продолжает проект «Наши! Художники-современники» (0+), призванный знакомить зрителей не только с местными мастерами, но и с авторами из других городов. Первой в рамках проекта открылась выставка Миры Аргуновой из Якутии, теперь эстафету приняла Светлана Зиненко. Её персональная выставка «Там, где живет свет» (0+) открылась в музее 30 апреля и, кажется, стала долгожданным лекарством от затянувшейся холодной весны.
Теплые эмоции.
Живопись Светланы Зиненко — быстрая, свободная.
«Работы Светланы наполнены радостным переживанием полноты жизни — они точно приблизят тепло», — точно заметила на открытии искусствовед Наталья Бакина.
Директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский добавил, что картины «приносят душевное спокойствие и подтверждают, что перед нами гениальный живописец».
Сама художница объяснила свой замысел с простотой, которая и составляет главную силу её искусства:
«Своими работами я хотела поделиться с вами тем светом, который вижу каждый день, выходя на поле с цветочками, обычными житейскими моментами. Где-то моя дочь, на неё попал утренний луч, где-то она сама нарисовала солнце на стене — из этого сложилась картина. Надеюсь, эти работы подарят тёплые эмоции».
Простая и настоящая жизнь.
На выставке у каждой вещи — своя история, и ведра становятся едва ли не главными рассказчиками. Именно в них Светлана пишет свои натюрморты. Одно, с характерными потертостями, довоенное, принадлежало деду. Другое вместе с отчимом спасли из разрушенного дома. В этих же ведрах стоят и живые цветы, привезенные художницей специально для экспозиции. Этот интерес к биографии предмета сближает натюрморты с портретами, в которых Зиненко с той же бережностью раскрывает характер человека. В экспозиции можно увидеть портреты близких, написанные во время локдауна 2020 года, и серию «Деревенские мотивы», начатую в 2018‑м после первых поездок в село.
После официального открытия Светлана Зиненко сама провела для гостей экскурсию — с подробными рассказами о картинах, личными воспоминаниями и ответами на вопросы.
«Пришла в музей, попала на выставку. Мне очень понравилось! В картинах простая и настоящая жизнь», — поделилась впечатлениями одна из гостей Анна Скворцова.
Познакомиться с работами можно в часы работы музея до 17 мая.