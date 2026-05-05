В Воронеже открыли «тёплую» выставку Светланы Зиненко

На выставке у каждой вещи — своя история, и ведра становятся едва ли не главными рассказчиками. Именно в них Светлана пишет свои натюрморты. Одно, с характерными потертостями, довоенное, принадлежало деду. Другое вместе с отчимом спасли из разрушенного дома. В этих же ведрах стоят и живые цветы, привезенные художницей специально для экспозиции. Этот интерес к биографии предмета сближает натюрморты с портретами, в которых Зиненко с той же бережностью раскрывает характер человека. В экспозиции можно увидеть портреты близких, написанные во время локдауна 2020 года, и серию «Деревенские мотивы», начатую в 2018‑м после первых поездок в село.