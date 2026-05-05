Выплаты за сообщения о нетрезвых водителях получили 58 нижегородцев

С начала текущего года 58 жителей Нижнего Новгорода были вознаграждены за предоставление информации о нетрезвых водителях. Эта информация поступила из регионального министерства безопасности.

Согласно статистике министерства, в предшествующем году подобными выплатами было отмечено 164 человека.

Следует напомнить, что весной 2023 года областное правительство приняло решение о введении денежных поощрений для граждан, сообщающих о водителях, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Первоначально сумма вознаграждения составляла 2000 рублей.

Однако летом 2025 года было принято решение об увеличении этой суммы до 5000 рублей. Для передачи информации о подозрительном водителе необходимо обращаться по единому номеру 112. После проверки данных и подтверждения факта вождения в нетрезвом виде, информант получит обещанное вознаграждение.

