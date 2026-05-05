В Казани откроют 17 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

Жертвоприношение разрешено совершать в любой из трех дней праздника: в первый день, который соответствует 10 числу месяца Зуль-хиджа или 27 мая, а также в два последующих дня — 11 и 12 числа месяца Зуль-хиджа, то есть 28 и 29 мая. В Казани процесс забоя будет продолжаться до 20:13 29 мая, то есть до захода солнца.
Сумма нисаба, при которой совершается жертвоприношение, установлена на уровне 100 тысяч рублей.
В Казани для забоя животных организуют 17 специально оборудованных площадок при мечетях:
Комплекс «Курбан Байрам»; Мечеть «Гадел»; Мечеть «Ризван»; Мечеть «Тынычлык»; Мечеть «Аль-Марджани»; Мечеть «Апанаевская»; Мечеть «Иман Нуры»; Мечеть «Куддус»; Мечеть «Билял»; Мечеть «Биста Нуры»; Мечеть «Казан Нуры»; Мечеть «Салихжан»; Мечеть «Фатиха»; Мечеть «Рамазан»; Мечеть «Маулид»; Мечеть «Ахмадзаки»; Мечеть «Жомга».