В Воронеже вынесли приговор по делу о похищении человека и вымогательстве 30 млн

Мужчин в возрасте от 31 до 49 лет признали виновными в похищении человека группой лиц (п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). По данным картотеки райсуда, речь идет о Евгении Машкове (десять лет и штраф), Армене Газаряне, Илье Климове и Мансуре Агашеве (по восемь лет и 100 тыс. руб.), а также — о Тагире Мусаеве (восемь лет без штрафа).