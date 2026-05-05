В югорском Когалыме пенсионеры повысили уровень компьютерной грамотности

Мероприятие по повышению уровня компьютерной грамотности провели для пожилых людей в Когалыме в Югре. Занятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Событие состоялось в центральной городской библиотеке. Участников занятия научили правильно создавать и отправлять электронные письма, прикреплять к ним файлы и защищать свой почтовый онлайн-ящик от нежелательной корреспонденции. Также в ходе урока пенсионеры смогли поделиться опытом и задать интересующие вопросы специалистам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.