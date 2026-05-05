Красноярец сорвал с дома копию Знамени Победы и попал под следствие (видео)

В отношении 41-летнего жителя Красноярска, повредившего древко флага «Знамя Победы», возбудили уголовное дело.
Как рассказали в СК, инцидент произошел вечером 30 апреля 2026 года возле одного из домов по улице Петра Словцова и попал на видео. На кадрах запечатлено, как мужчина сорвал установленный на кронштейне фасада флаг, олицетворяющий символ победы советского народа и его Вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Теперь красноярец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества). Наказать за это могут штрафом в размере до 3 млн рублей; либо обязательными, исправительными или принудительными работами; либо лишением свободы на срок до 3 лет.
В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.