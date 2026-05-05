В Екатеринбурге дадут старт Спартакиаде народов России

Свердловская область станет центральной площадкой Спартакиады народов России, сообщили в департаменте информационной политики региона. Церемония открытия главного национального турнира года состоится 8 августа в Екатеринбурге в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
«Турнир пройдет в шести муниципалитетах Свердловской области — в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхней Пышме и в селе Кашино. На 19 спортивных объектах состоятся соревнования по 21 виду спорта. Наши спортсмены уже ведут активную подготовку к этим важнейшим стартам. Уверен, что они достойно представят регион и покажут высокий результат», — сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Помимо Свердловской области, площадками Спартакиады народов России станут Башкирия, Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области. В программу соревнований включены 43 олимпийских вида спорта. Среди них — баскетбол, прыжки в воду, плавание, стендовая стрельба, теннис и художественная гимнастика.
Ожидается, что участие в спартакиаде примут более 9 тысяч человек. Всего будут разыграны 362 комплекта наград. Подчеркивается, что эти соревнования станут ключевым этапом отбора в сборную России на Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.