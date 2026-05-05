Концерт «Военные песни у Кремля» пройдет в Нижнем Новгороде 9 Мая

Проект, реализуемый АНО «Центр 800», в этом году объединит участников разных профессий и возрастов. Программа включает восемь знаковых композиций, среди которых «Смуглянка», «Синий платочек» и «Майский вальс». Каждое выступление будет представлено как отдельная театрализованная история, подготовленная профессиональной режиссерской группой.