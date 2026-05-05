Концерт «Военные песни у Кремля» пройдет в Нижнем Новгороде 9 Мая

В нижегородском Парке Победы 9 мая в 19:00 состоится традиционный народный концерт «Военные песни у Кремля». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Проект, реализуемый АНО «Центр 800», в этом году объединит участников разных профессий и возрастов. Программа включает восемь знаковых композиций, среди которых «Смуглянка», «Синий платочек» и «Майский вальс». Каждое выступление будет представлено как отдельная театрализованная история, подготовленная профессиональной режиссерской группой.
Завершится мероприятие совместным исполнением песни «День Победы», к которому присоединятся зрители и почти 500 участников «Народного хора». В состав хора войдут волонтеры, представители молодежных организаций и участники образовательных проектов региона.
Ранее nn.aif.ru публиковал программу мероприятий на 9 мая в Нижнем Новгороде.