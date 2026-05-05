В Хабаровске запустили класс для подготовки авиационных инженеров

В Хабаровске начал работу уникальный производственно образовательный класс по подготовке инженерных кадров в сфере авиастроения. Проект реализован на базе предприятия «ПромМаш» — единственного на Дальнем Востоке поставщика деталей для гражданской и военной авиации, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект соответствует задачам президентского нацпроекта «Кадры» и инициирован Региональным центром инжиниринга (АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края») совместно с Центром инжиниринга Тихоокеанского государственного университета.
На территории завода установлено дополнительное высокотехнологичное оборудование: вакуумная печь для термообработки в среде инертных газов, токарный станок с числовым программным управлением и компьютерный класс для проектирования деталей. Технологические процессы соответствуют серийному производству.
Финансирование проекта осуществлялось за счёт субсидии Министерства образования и науки РФ и частных средств предприятия. В 2025 году на развитие инжиниринговых центров выделено 150 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей внебюджетных средств.
Губернатор края Дмитрий Демешин посетил цех и оценил результаты внедрения роботизированной ячейки — её использование позволит повысить производительность предприятия на 40%. Также глава региона отметил высокое качество деталей, изготовленных на единственном в России станке с технологией лазерного напыления.
