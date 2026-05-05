8 мая — сокращённый рабочий день или нет?

И ждёт ли красноярцев короткая рабочая неделя?

Согласно производственному календарю, утверждённому правительством России, рабочий день в пятницу 8 мая будет короче на один час. Это связано с тем, что 8 мая непосредственно предшествует праздничному выходному дню — 9 мая (День Победы).

После этого россиян ждёт ещё одна сокращённая рабочая неделя. Она наступит сразу после вторых майских праздников.

Вот как выглядит график на первую половину мая 2026 года:

С 4 по 8 мая — полноценная рабочая неделя.

С 9 по 11 мая — выходные дни в связи с празднованием Дня Победы.

С 12 по 15 мая (со вторника по пятницу) — короткая рабочая неделя. Она продлится всего четыре дня.

Таким образом, в мае 2026 года будет всего 19 рабочих дней и 12 выходных.

Ранее мы рассказывали о праздничной программе.