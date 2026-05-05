В Хабаровском крае стартовал ремонт 19 трасс

Хабаровский край готовится к дорожному сезону-2026. В планах — обновить 19 региональных автодорог. Первый этап уже стартовал: на этой неделе подрядчики приступили к ремонту трассы, ведущей к селу Дружба. Протяженность участка составляет почти 5 километров. Эта дорога играет ключевую роль для жителей сразу двух населенных пунктов: она соединяет село Дружба с селом Некрасовка и выходит на краевую сеть автодорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На трассе в районе села Дружба будет произведена полная замена основания дорожного полотна и укладка нового асфальтового покрытия. Кроме того, в ходе ремонта восстановят 4 автобусные остановки, установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку. Особое внимание специалисты уделяют состоянию земляного полотна. Почему эта трасса так быстро изнашивается, объяснил Павел Лычев, заместитель начальника управления автомобильных дорог Хабаровского края: «На этой дороге преобладают крупнотоннажные перевозки с близлежащих карьеров. Соответственно, дорога пришла в негодность, появилась необходимость замены земляного полотна». Важность этого направления для района отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Олег Киндеев: «Данная дорога к селу Дружба имеет социальное значение. Она помогает односельчанам добраться до места работы, домой. Работы по обновлению полотна начались на 2 недели раньше срока, так как позволяют погодные условия». Подрядчик дает на дорогу шестилетнюю гарантию. Ежегодно специалисты будут выезжать на объект, чтобы проверить состояние полотна и отобрать пробы — так называемые «керны» (асфальтовые цилиндры для лабораторных испытаний). Водители и местные жители смогут оценить обновленную трассу уже этим летом. Завершить все работы планируется в августе 2026 года.