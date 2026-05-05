Код «ананас»: жертвами аферистов стали житель Красноярска и школьница из Норильска

Следователи полиции в Норильске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, жертвами мошенников стали 21-летний житель краевого центра и 15-летняя жительница северной столицы региона. Аферисты, выдавая себя за сотрудников Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ, вовлекли своих жертв в «спецоперацию силовиков». Первой жертвой мошенников стала девочка: ее убедили в «сомнительном происхождении» хранящихся дома денег и украшений. Под давлением злоумышленников подросток по кодовому слову «ананас» передала незнакомцу сумку, в которой находилось больше 175 тысяч рублей наличными и украшения стоимостью 2 миллиона рублей. Забрал эту сумку красноярец, поверивший в историю о доверенности, оформленной от его имени на гражданина недружественной страны. Доказать свою невиновность он должен был простым способом: прилететь в Норильск и забрать у школьницы ценности. Молодой человек сделал это, после чего сдал украшения в ломбард за 290 тысяч рублей. Его задержали в отделении почты при попытке перевести на указанный счет 300 тысяч рублей. Юноша рассказал правоохранителям, что выполняет «спецзадание». Полицейские устанавливают организаторов мошеннической схемы. Ювелирные украшения будут возвращены законным владельцам.