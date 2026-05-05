Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект планировки под Восточный обход Нижнего Новгорода утвержден

Минград утвердил проект планировки и межевания территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Источник: Живем в Нижнем

Минград утвердил проект планировки и межевания территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Речь идет об участке в северо-восточном направлении от деревни Никульское Кстовского района до Нижнего Новгорода. Проект строительства обхода также предполагает реконструкцию дороги Афонино — Никульское.

План включает еще два этапа — реконструкцию участка Гребного канала в районе дома № 459 до улицы Лысогорской и строительство самого обхода с двухуровневой развязкой. При подготовке проекта рассматривались пять вариантов прохождения трассы. Итоговый проект обеспечит безопасный проезд к жилой зоне и промышленным объектам.

«Система очистки ливневых стоков, шумозащитные экраны, продуманная организация движения — все это заложено в проект уже на старте. Теперь у нас есть юридическая основа, чтобы двигаться дальше — к проектированию и строительству», — отметил зампредседателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев.

Власти напомнили, что строительство Восточного обхода поможет разгрузить федеральные трассы М-7 и Р-158.

Напомним, пешеходные маршруты предусмотрели в зоне строительства канатки через Оку.