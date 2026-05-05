Проект планировки под Восточный обход Нижнего Новгорода утвержден

Минград утвердил проект планировки и межевания территории для Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Речь идет об участке в северо-восточном направлении от деревни Никульское Кстовского района до Нижнего Новгорода. Проект строительства обхода также предполагает реконструкцию дороги Афонино — Никульское.
План включает еще два этапа — реконструкцию участка Гребного канала в районе дома № 459 до улицы Лысогорской и строительство самого обхода с двухуровневой развязкой. При подготовке проекта рассматривались пять вариантов прохождения трассы. Итоговый проект обеспечит безопасный проезд к жилой зоне и промышленным объектам.
«Система очистки ливневых стоков, шумозащитные экраны, продуманная организация движения — все это заложено в проект уже на старте. Теперь у нас есть юридическая основа, чтобы двигаться дальше — к проектированию и строительству», — отметил зампредседателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев.
Власти напомнили, что строительство Восточного обхода поможет разгрузить федеральные трассы М-7 и Р-158.
