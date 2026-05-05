КЖД: поезд из Москвы 5 мая задерживается из-за ремонта в Литве

На станцию Чернышевское поезд № 147 прибыл с опозданием 2 часа 32 минуты.

Поезд № 147 сообщением Москва — Калининград прибудет на Южный вокзал 5 мая с опозданием, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Причина — проведение ремонтно-путевых работ на Литовской железной дороге.

«На станцию Чернышевское Калининградской железной дороги поезд прибыл с опозданием 2 часа 32 минуты. Ориентировочно на Южный вокзал Калининграда поезд прибудет с опозданием на 2 часа. Остальные поезда Калининградского направления курсируют согласно расписанию», — говорится в сообщении.

Отметим, что поезд должен был прибыть по расписанию в 10.44 по калининградскому времени.

Напомним, 3 мая ночью на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов на участке было остановлено на несколько часов, возобновлено после обеда.

