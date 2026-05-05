В Красноярске благоустраивают еще одну набережную на правом берегу

В Ленинском районе Красноярска началось благоустройство территории вдоль берега Енисея от Октябрьского моста до здания № 12 по Северному проезду.
Участок представляет собой заросший порослью берег. По проекту вдоль него создадут удобную прогулочную зону.
Как рассказали в администрации, набережной здесь никогда не было:
«Сквозь заросли нужно проложить дорожно-тропиночную сеть. Поэтому часть хаотично растущей зелени необходимо убрать, такие работы уже начались. Делается это в соответствии с замыслом проектировщиков, чтобы создать места под освещенные дорожки, детские и спортивные площадки. Также на набережной появятся современные смотровые балконы, удобные места для тихого и активного отдыха. Предусмотрен большой объем озеленения — посадка новых крупномерных деревьев, кустарников, многолетних травянистых растений. Работы на участке будут идти все лето. Благоустройство этой территории станет еще одним шагом к созданию непрерывной зоны отдыха вдоль всего правого берега Енисея».
Всего в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярске благоустраивают восемь общественных территорий. Кроме набережной в Ленинском районе, это — набережная реки Кача в Центральном районе, площадь перед Культурным центром на Высотной, скверы Западный, Сказочный и по ул. Ломоносова, а также общественное пространство «Преолес» и сквер в Берёзовке.
Напомним, сейчас в рамках этой программы идет голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году. Поучаствовать в нем могут все желающие старше 14 лет. Сделать это можно на специальной платформе или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Тем, кто не пользуется интернетом, проголосовать помогут волонтеры, которые работают в общественных пространствах города.
