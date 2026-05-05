На трассе в Неклиновском районе организовано реверсивное движение

ФКУ «Упрдор Тамань» сообщает, что на участке автомагистрали «Новороссия» в Неклиновском районе начались дорожные работы. До 18:00 на данном участке действуют ограничения движения.
В целях обеспечения безопасности и выполнения необходимых технологических операций движение транспорта организовано в реверсивном формате: автомобили проезжают поочерёдно по одной полосе.
Мера введена для подготовки основания дороги к последующему переключению транспортного потока на новую полосу покрытия. Водителей просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов.