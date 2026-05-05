Запрет на продажу алкоголя 9 мая введут в Барнауле

Штраф для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы, 9 мая, в Барнауле вводится запрет на продажу спиртного. Об этом сообщает издание amic.ru.

В мэрии напомнили, что ограничение действует на всей территории города. Основание — закон Алтайского края. Он запрещает розничную продажу алкоголя в День Победы.

За нарушение предусмотрены крупные штрафы. Должностным лицам грозит от 20 до 40 тысяч рублей. Юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей. Возможна также конфискация спиртного.

Запрет распространяется на все торговые точки. Исключение — заведения общественного питания. Они могут продавать алкоголь на своей территории.

Ранее сообщалось, что аналогичные ограничения действуют на Дону в День защиты детей, День знаний, на «Последний звонок» и выпускные.

